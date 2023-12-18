Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Kapsamında Ses Ver Sus A Capella Grubu Konseri

Çerkezköy Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ses Ver Sus A Capella Grubu konseri, müzikseverlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alan Ses Ver Sus A Capella Grubu, konser sonunda izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

"TRAKYA'YA İLK KEZ GELİYORUZ"

İzleyicilerden tam not alan Ses Ver Sus A Capella Grubu üyelerinden Aslıhan Şahin Güven, grubun 2011 yılında kurulduğunu belirterek, "Ses Ver Sus A Capella olarak çalışmalarımızı Ankara'da yapan bir ekibiz. Anadolu'nun pek çok şehrine gidiyoruz, çok da büyük ilgi görüyoruz. Trakya'ya da ilk kez geliyoruz. A capella dünyada yeni yeni yayılan ve yeni yeni gelişen bir müzik tarzı. Türkiye'de de tabii ki bunun yansımaları var. Biz tamamen insan sesiyle oluşan batı müziği alt yapısının kullanıldığı bir tarz yapıyoruz. Dolayısıyla insanlara bunu anlatırken, zorlanacağımızı düşünürken insanların ilgisi bizleri son derece mutlu etti. Çerkezköy'de de böyle güzel bir topluluk önünde sahne almak, şarkılarımızı söylemek son derece keyifli ve güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"KÜLTÜR VE SANAT KİMLİĞİ KAZANDIRACAĞIZ"

Konserin sonunda İzmir Marşı'nı büyük bir coşku ile söyleyen Ses Ver Sus A Capella Grubu'na salondaki tüm izleyiciler ayakta eşlik ederken, sahneye çıkan Belediye Başkanvekili Cengiz Memiş, Çerkezköy Belediyesi'nin son 10 yılda yaptığı yatırımlar ile kültür ve sanatı desteklediğini belirterek, "Önümüzdeki 5 yılda da kurduğumuz bu altyapı ile inşallah Çerkezköy'e bir kültür ve sanat kimliği kazandıracağız. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bu muhteşem konser için Ses Ver Sus A Capella Grubu'na teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.