Cengiz Yılmaz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Yeniden Atandı

Cengiz Yılmaz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Yeniden Atandı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden atandı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ; yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yeniden AGÜ Rektörlüğü'ne atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, "Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2., 3. ve 7. maddeleri gereğince Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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