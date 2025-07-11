Cengiz Yılmaz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Yeniden Atandı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden atandı.
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ; yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yeniden AGÜ Rektörlüğü'ne atandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, "Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2., 3. ve 7. maddeleri gereğince Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel