Leyla Mizrahi hayatını kaybetti
Galatasaray Kulubü'nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi, hayatını kaybetti. Uykusunda vefat eden Mizrahi 5 ay önce anne olmuştu. Cenazesi öğle namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel