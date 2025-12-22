Haberler

Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Galatasaray Kulubü'nün eski yöneticilerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi, 5 ay önce anne olduktan sonra uykusunda vefat etti. Cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.

Galatasaray Kulubü'nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi, hayatını kaybetti. Uykusunda vefat eden Mizrahi 5 ay önce anne olmuştu. Cenazesi öğle namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
