Çelikhan'da Yılın İlk Karı Yağdı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santime ulaştı ve sürücüler, olası kazalara karşı uyarıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yılın ilk kar yağışı başladı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçe merkezine ve yüksek rakımlı bölgelerine sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Beyaz örtüye bürünen Çelikhan ilçesinde kartpostallık manzaralarda ortaya çıktı. İlçenin yüksek kesimli yerlerinde kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı. Aniden bastıran ve ilçede mutluluğa neden olan kar yağışından dolayı yetkililer yaşanabilecek kazalara karşı sürücüleri uyardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
