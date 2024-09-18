Çaycuma Kaymakamı Gaziler Günü'nde Gaziler Derneği'ni Ziyaret Etti

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Gaziler Günü dolayısıyla Çaycuma Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Kaymakam Kaya, dernek üyeleriyle bir araya gelerek gazilerin fedakarlıklarının asla unutulmadığını vurguladı.

Ziyareti sırasında gazilere olan minnettarlığını dile getiren Kaya, onların vatan uğruna yaptıkları kahramanlıkların her zaman hatırlanacağını belirtti. Dernek üyeleriyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaya, gazilerin taleplerini de dinledi. Kaymakam Kaya, dernek ziyareti sonrasında Gazi Özcan Akyiğit'i evinde ziyaret ederek kendisiyle sohbet etti. Gazi Akyiğit, Kaymakam Kaya'ya nazik ziyaretinden ve gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyaret esnasında, Akyiğit'in yaşadığı anıları dinleyen Kaymakam Kaya, gazilere olan desteklerinin her zaman süreceğini belirtti.

Kaymakam Adem Kaya, "Bu özel gün, ülkemiz için canlarını feda eden kahramanlarımızı anmak ve onlara minnet duymak için bir fırsat. Gazilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Ziyaret, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşirken, dernek üyeleri ve gaziler, Kaymakam Kaya'nın bu anlamlı ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ZONGULDAK