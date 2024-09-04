Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, öğretmenlere seminer verdi

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğretmenler için düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Müfredat Semineri' programlarına katıldı.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi, TSO Fen Lisesi, Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi ve Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerlerde Kaymakam Kaya, katılımcı öğretmenlere hitaben yeni eğitim-öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaymakam Kaya, Çaycuma Kaymakamlığı olarak tüm imkanlarıyla her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını vurgulayarak, katılımcılara başarılar diledi. Seminerin ardından okullarda incelemelerde bulunan Kaya, okulların kapasitesi, imkanları ve genel durumu hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. - ZONGULDAK