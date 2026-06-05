Çaycuma'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yıl Sonu Sergisi'nin açılışına katıldı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan 70 usta öğretici tarafından açılan 420 kursta eğitim gören yaklaşık 7 bin 500 kursiyerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Açılışın ardından sergi alanındaki stantları gezen Kaymakam Kaya, kursiyerler ve usta öğreticilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergilenen eserleri inceleyen Kaya, kursiyerleri ve usta öğreticileri emeklerinden dolayı tebrik etti.

Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Kaymakam Kaya, bu tür çalışmaların bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal kalkınmaya da önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı