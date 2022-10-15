Canlı yayında uyuşturucu kullanan kadın serbest bırakıldı
Yerel Haberler
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullandığı suçlamasıyla gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine emniyet birimleri harekete geçti.
EVİNDE YAKALANDI
Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı.
SAVCILIK SERBEST BIRAKTI
Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilen A.B., işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. A.B., buradaki ifadesinin ardından savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.