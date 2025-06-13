Çankırı'da Yaban Hayatı Kamerada Görüntülendi
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlarla boz ayı, vaşak, çakal ve kurt gibi yaban hayatı unsurları görüntülendi. Yaban hayvanlarının ormanda yiyecek ararkenki görüntüleri dikkat çekti.
Çankırı'da yaban hayatı kamerada
ÇANKIRI - Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar ile boz ayı, vaşak, çakal ve kurt görüntülendi.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Boz ayı, nesli tehlike altında olan vaşak, çakal ve kurt yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde bölgede yiyecek arayan yaban hayvanlarının ormanda yürüdüğü görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Yerel