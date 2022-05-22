Çankaya Belediyesi'nden Vergi Ödemelerinde Son Gün Hatırlatması - Haberler

Çankaya Belediyesi, vatandaşlara 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemelerinin son gününün 31 Mayıs olduğunu hatırlattı.

Çankaya Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine 2022 yılı ilk taksiti son ödeme gününün 31 Mayıs olduğunu hatırlattı. Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede vatandaşların faizle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri konusunda uyarıda bulunan Çankaya Belediyesi, vatandaşlara banka ve belediyenin internet sayfasından online vezne yoluyla da ödeme imkanı sunuyor.

E-BELEDİYE VE BANKA YOLUYLA ÖDEME İMKANI

Çankayalı vergi mükellefleri tahsilat bürolarının yanı sıra belediyenin internet sayfasından ve Halkbank şubelerinden 31 Mayıs'a kadar ödemelerini yapabilecek. Vatandaşlar semtlerde bulunan tahsilat bürolarında hafta içi mesai saatlerinde vergilerini yatırabiliyor. Hafta sonu ise Çankaya Belediye Başkanlığı Kızılay'da 09.00-16.00 arası, Çayyolu Ek Hizmet Binasında ise 09.00 - 15.00 saatleri arasında vergilerini yatırabilirler.

Çankaya Belediyesi'ne bağlı tahsilat şubelerinin adres ve telefonları ise şöyle:

Merkez: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay 458 89 00

Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No: 1 Sokullu Çankaya Evi içi – 481 21 36

Yıldız Tahsilat Bürosu: Turan Güneş Bulvarı Tiflis Cad. No 38 - 441 66 54

Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No: 2 Semt Pazarı İçi - 215 76 99

Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi

Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Bulvarı Özçelik İş Merkezi No: 94 Kat 4 - 235 93 87

Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu: 1534 Sok. ile 1524 Sok. kesişimi -284 83 70