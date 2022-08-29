Çanakkale haber: Lapseki Kaymakamı göreve başladı
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Çanakkale yerel haberi... Lapseki Kaymakamlığı'na atanan Emre Öztürk göreve başladı.
Lapseki Kaymakamlığı'na atanan Emre Öztürk göreve başladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Mardin Yeşilli Kaymakamlığı'ndan, Lapseki Kaymakamlığı'na atanan Emre Öztürk göreve başladı. Kaymakam Öztürk'ü hükümet konağı önünde daire müdürleri karşıladılar. Daha sonrasında Kaymakam Öztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik toplantı salonunda tanışma toplantısı gerçekleştirdi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel