Çanakkale'de Yılanı Doğal Ortamına Bıraktı

Çanakkale'de Yılanı Doğal Ortamına Bıraktı
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, bir kişi eve girmeye çalışan yılanı yakalayarak zarar vermeden doğal ortamına bıraktı.

Çanakkale'de bir kişi, eve girmeye çalışan yılanı yakalayarak doğal ortamına bıraktı.

Lapseki ilçesine bağlı Kundakçılar köyünde bir eve girmeye çalışan yılanı Mehmet Kıran son anda fark etti. Kıran, yılanı eve girmeden yakaladı. Zarar vermeden yakaladığı yılanı doğal ortamına geri bırakan Kıran, yakaladığı yılanla poz vermeyi de unutmadı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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