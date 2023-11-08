Çanakkale'de yeni kent meydanının ismi "100. Yıl Cumhuriyet Meydanı" oldu

Çanakkale'de, Cumhuriyetin 100. yılında hizmet vermeye başlayan Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Meydanı, Çanakkale Belediye Meclisi'nin aldığı kararla "100. Yıl Cumhuriyet Meydanı" olarak adlandırıldı.

Çanakkale'de, Cumhuriyetin 100. yılında hizmet vermeye başlayan Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Meydanı, Çanakkale Belediye Meclisi'nin aldığı kararla "100. Yıl Cumhuriyet Meydanı" olarak adlandırıldı.

Yapıldığı günden bu yana kentin yeni sosyal ve kültürel buluşma alanı olarak yoğun bir şekilde kullanılan ve çağdaş mimarlık anlamında örnek bir yapı olarak inşa edilen Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi binası önündeki meydan, Çanakkale Belediye Meclisi'nin 2 Kasım 2023 Perşembe günü gerçekleşen oturumunda oy birliği ile aldığı kararla "100. Yıl Cumhuriyet Meydanı" ismini aldı.

Meydan, bundan böyle "100. Yıl Meydanı" olarak Cumhuriyetin 100. yılı anısına adını taşıyacak. - ÇANAKKALE