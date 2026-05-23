Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 420 gram kokain ve 22 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. 21 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; 420,72 gram kokain, 22,07 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, Bitki yetiştirmede kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde; adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" ve "Yasa Dışı Kenevir Ekimi" suçlarından adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE