Çanakkale'de Trafik Konulu Resim Yarışması Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların 7'nci sınıf öğrencileri arasında düzenlenen "Trafik" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u ziyaret etti. Öğrenciler yaptıkları eserleri Emniyet Müdürü Kurt'a hediye etti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların 7'nci sınıf öğrencileri arasında "Trafik" konulu resim yarışması düzenlendi. Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u ziyaret etti. Öğrenciler, yaptıkları eserleri Emniyet Müdürü Kurt'a hediye etti. Emniyet Müdürü Kurt, çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başarılarınız daim olsun. Trafik kurallarına uymayan büyüklerinizi uyarmayı unutmayın. Sizin gibi pırıl pırıl çocuklara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Geleceğimiz emin ellerde" ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Kurt, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik ederek hediyelerini takdim etti. - ÇANAKKALE