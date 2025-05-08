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Çanakkale'de Trafik Konulu Resim Yarışması Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Çanakkale'de Trafik Konulu Resim Yarışması Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Trafik' konulu resim yarışmasında dereceye giren 7. sınıf öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u ziyaret ederek eserlerini hediye ettiler. Kurt, öğrencilerin başarılarını kutladı ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların 7'nci sınıf öğrencileri arasında düzenlenen "Trafik" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u ziyaret etti. Öğrenciler yaptıkları eserleri Emniyet Müdürü Kurt'a hediye etti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların 7'nci sınıf öğrencileri arasında "Trafik" konulu resim yarışması düzenlendi. Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u ziyaret etti. Öğrenciler, yaptıkları eserleri Emniyet Müdürü Kurt'a hediye etti. Emniyet Müdürü Kurt, çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başarılarınız daim olsun. Trafik kurallarına uymayan büyüklerinizi uyarmayı unutmayın. Sizin gibi pırıl pırıl çocuklara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Geleceğimiz emin ellerde" ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Kurt, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik ederek hediyelerini takdim etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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