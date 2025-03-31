PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi
Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım

Putin ateşkesi kabul etmezse, başka ülkelerin de başını yakacak
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı, siyasetten men edildi

Çanakkale'de Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Orhan Arslan, Yasemin Arslan ve Mecbure Arslan için cenaze töreni düzenlendi.

Çanakkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Ezine-Bayramiç Karayolu üzerinde meydana geldi. Orhan Arslan yönetimindeki 17 TG 215 plakalı otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu idaresindeki 17 FC 707 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 17 TG 215 plakalı otomobilde bulunan sürücü Orhan Arslan, yanında bulunan Yasemin Arslan ve Orhan Arslan'ın annesi Mecbure Arslan (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan 17 FC 707 plakalı otomobilin sürücüsü Rıdvan Zeybekoğlu ise yaralı olarak kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Orhan Arslan, Yasemin Arslan ve Mecbure Arslan için Bayramiç ilçesindeki Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Arslan ailesinin yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları fenalaştı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhan Arslan, Yasemin Arslan, Mecbure Arslan ilçe mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.