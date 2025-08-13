Çanakkale'de Orman Yangını Sonrası Gençlerden Örnek Dayanışma

Çanakkale'de Orman Yangını Sonrası Gençlerden Örnek Dayanışma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayramiç'te çıkan orman yangını köylerde maddi hasar bırakırken, Ezine ilçesindeki gençler hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için 350 adet ot balyası dağıttı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını köylerde maddi hasar bıraktı. Ezine ilçesindeki gençler ise örnek davranış göstererek hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için ot balayası dağıttı.

Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde 8 Ağustos günü öğle saatlerinde çıkan yangın köylerde büyük hasar oluşturdu. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 2'nci gününde tamamen kontrol altına alındı. Ezine ilçesi Akköy köyünde yaşayan gençler ise örnek bir davranışa imza attı. Gençler köylerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olmak için topladıkları 350 adet ot balyasını ihtiyacı olan vatandaşlara dağıttı. Gençlerin bu davranışı büyük takdir topladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor

Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.