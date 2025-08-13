Çanakkale'de Orman Yangını Sonrası Gençlerden Örnek Dayanışma

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını köylerde maddi hasar bıraktı. Ezine ilçesindeki gençler ise örnek davranış göstererek hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için ot balayası dağıttı.

Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde 8 Ağustos günü öğle saatlerinde çıkan yangın köylerde büyük hasar oluşturdu. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 2'nci gününde tamamen kontrol altına alındı. Ezine ilçesi Akköy köyünde yaşayan gençler ise örnek bir davranışa imza attı. Gençler köylerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olmak için topladıkları 350 adet ot balyasını ihtiyacı olan vatandaşlara dağıttı. Gençlerin bu davranışı büyük takdir topladı. - ÇANAKKALE