Çanakkale'de Hıdırellez Coşkusu

Çanakkale'de hıdırellez kutlaması

ÇANAKKALE - Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman Mareşal Fevzi Çakmak Köyü'nde düzenlenen hıdırellez şenliğine katıldı.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı olan Mareşal Fevzi Çakmak Köyü'nde düzenlenen hıdırellez şenliğine Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman katıldı. Şenlikte vatandaşlarla bir araya gelen Vali Toraman, Hıdırellez Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Hıdırellez şenliğinde vatandaşların sofralarına konuk olan vali, şenlik sırasında vatandaşlarla fotoğraf çektirerek bol bol sohbet etti.

Şenlikte müzik, yemek ve yöresel oyunlarla Hıdırellez Bayramı neşeyle kutlandı. Şenliğe katılan bazı katılımcılar, yöresel kıyafetleriyle şenliğe renk kattı.