Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Çanakkale'de Hıdırellez Coşkusu

Çanakkale'de Hıdırellez Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Mareşal Fevzi Çakmak Köyü'nde düzenlenen Hıdırellez şenliğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Şenlikte müzik, yemek ve yöresel oyunlarla bayram neşeyle kutlandı.

Çanakkale'de hıdırellez kutlaması

ÇANAKKALE - Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman Mareşal Fevzi Çakmak Köyü'nde düzenlenen hıdırellez şenliğine katıldı.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı olan Mareşal Fevzi Çakmak Köyü'nde düzenlenen hıdırellez şenliğine Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman katıldı. Şenlikte vatandaşlarla bir araya gelen Vali Toraman, Hıdırellez Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Hıdırellez şenliğinde vatandaşların sofralarına konuk olan vali, şenlik sırasında vatandaşlarla fotoğraf çektirerek bol bol sohbet etti.

Şenlikte müzik, yemek ve yöresel oyunlarla Hıdırellez Bayramı neşeyle kutlandı. Şenliğe katılan bazı katılımcılar, yöresel kıyafetleriyle şenliğe renk kattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da papalık yarışı! Dış dünya ile iletişim kesildi, sonuçlar dumanla ilan edilecek

Papalık seçimi başladı! Sonuçlar dumanla ilan edilecek
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et

Bir açıklama daha! Ali Koç için zehir zemberek sözler
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.