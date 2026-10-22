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Çanakkale'de hastanede organ nakli eğitimi Bursa ekibiyle yapıldı

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Çanakkale'de hastanede organ nakli eğitimi Bursa ekibiyle yapıldı
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Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 'Beyin Ölümünden Organ Nakline' eğitimi düzenlendi. Bursa Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi eğitmenlerince verilen eğitime organ bağışı koordinatörleri ve ilgili branş uzman hekimleri katıldı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesiyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 'Güncel Rehberler Eşliğinde Beyin Ölümünden Organ Nakline' konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 'Güncel Rehberler Eşliğinde Beyin Ölümünden Organ Nakline' konulu eğitim programı Bursa Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin eğitmen kadrosuyla gerçekleştirildi. Eğitime ilgili branşlardan katılım sağlandı. Çanakkale'de yoğun ilgi gören eğitime; Organ Bağışı koordinatörleri, ilçe sağlık müdürlükleri, kamu hastaneleri ve ilgili branş uzman hekimleri katıldı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü konuşmasında; "Organ bağışı sürecinde sağlık personeli, sadece tıbbi müdahaleyi gerçekleştiren bir uygulayıcı değil; yaşam ile umut arasında köprü kuran, ailelerin en zor anlarında reçetesi merhamet ve empati olan en kritik mimardır. Organ bağışında görev alan tüm sağlık personelimiz bu hassas ve hayati önem arz eden süreci özveriyle ifa etmektedir. Bu anlamda eğitimi çok kıymetli buluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarımızın devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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