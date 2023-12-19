Çanakkale'de Çocuk Sokağı Yenilendi

Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalışma ile kordonboyundaki Çocuk Sokağı yeniden düzenlendi. Eski oyun grupları değiştirilerek yeni oyun gruplarıyla yenilenen sokağın kauçuk zemini iyileştirildi.

Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi tarafından düzenlenen çalışma çerçevesinde kordonboyunda bulunan Çocuk Sokağı yeni görünümüne kavuştu.

Çocuk Sokağında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çalışma çerçevesinde, eskiyen ve yıpranan çocuk oyun grupları, yeni oyun grupları ile değiştirildi. Öte yandan sokağın kauçuk zemini iyileştirilerek Çocuk Sokağı yeni görünümü ile kentlilerin hizmetine sunuldu. Çocuk Sokağından sökülen eski oyun gruplarının ise bakımları yapılarak yeni oluşturulan park alanlarına montajı gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE