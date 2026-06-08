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Ceza İnfaz Personeli Günü Çanakkale'de kutlandı

Ceza İnfaz Personeli Günü Çanakkale'de kutlandı
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Çanakkale'de Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde mesleki dayanışma vurgulanırken, başarılı personele hediyeler takdim edildi.

Çanakkale'de Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çanakkale'de Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri çerçevesinde ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik ve adliye personelinin bir araya geldiği programda mesleki dayanışma ve kurumlar arası birlik ön plana çıktı. Personel ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde mesleğin toplumsal önemi ele alındı. Kamu güvenliğinin sağlanması ile hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması sürecinde ceza infaz personelinin üstlendiği kritik role dikkat çekildi. Kutlama kapsamında düzenlenen konser etkinliği yoğun ilgi gördü. Program boyunca birlik, beraberlik ve kurumsal aidiyet duygusunu pekiştirmeye yönelik çeşitli faaliyetler de gerçekleştirildi.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarı olan personele hediyeleri Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan tarafından takdim edildi. Başsavcı Gürdoğan, ceza infaz kurumlarında fedakarca görev yapan personelin kamu düzeni ve toplumsal güvenliğin korunmasında büyük sorumluluk üstlendiğini vurgulayarak tüm ceza infaz personelinin Günü'nü tebrik etti.

Program, katılımcıların konuşmaları ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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