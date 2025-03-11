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Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil edildi

Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil edildi
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Çanakkale Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Çanakkale Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verilecek.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünün ilimizde coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart 2025 Salı günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde, özel kurslarda, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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