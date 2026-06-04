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Polat ailesinin koruması Can Polat son yolculuğuna uğurlandı: Ailesi sinir krizi geçirdi

Polat ailesinin koruması Can Polat son yolculuğuna uğurlandı: Ailesi sinir krizi geçirdi
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İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni ve koruması Can Polat, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Törende yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda Polat ailesinin koruması olan Can Polat, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, bazı aile fertleri sinir krizi geçirdi.

Olay, dün İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için bölgede bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelin önünde silah sesleri yükseldi. Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığını yapan Can Polat (37), otelden ayrılmak üzere aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Polat, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Can Polat için Ataşehir'deki Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Engin Polat, Dilan Polat ve aile fertleri katıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi: "Babama tatil mezar oldu"

Cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Can Polat'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazı aile fertleri fenalaşarak sinir krizi geçirdi. Polat'ın kızlarının, "Babamı bizden aldılar, babama tatil mezar oldu" diyerek gözyaşı döktüğü ve baygınlık geçirdiği görüldü. Yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılan aile fertleri uzun süre güçlükle sakinleştirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Can Polat'ın naaşı, dualar eşliğinde defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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