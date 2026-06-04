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Polat ailesinin acı günü: Kızları gözyaşları içinde feryat etti: "Babamı bizden aldınız"

Polat ailesinin acı günü: Kızları gözyaşları içinde feryat etti: 'Babamı bizden aldınız'
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İzmir Çeşme'de silahlı saldırıda öldürülen Engin Polat'ın kuzeni ve aile koruması Can Polat, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törende aile fertleri gözyaşlarına boğulurken, kızları 'Babamı bizden aldınız' diyerek feryat etti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni ve Polat ailesinin koruması olan Can Polat, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni öncesinde Polat'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazı aile fertleri fenalık geçirdi. Can Polat'ın kızları ise, "Babamı bizden aldınız" diyerek gözyaşı döktü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Can Polat için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Tören öncesinde Polat'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze alanında gözyaşları sel olurken, bazı aile fertleri fenalaşarak çevrede bulunanların yardımıyla sakinleştirildi.

Babasının tabutuna sarılan Can Polat'ın kızları, "Babamı bizden aldınız" diyerek feryat etti. Yaşanan duygusal anlar cenazeye katılanları da gözyaşlarına boğdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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