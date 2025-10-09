Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Yangın Mağduru Aileyi Ziyaret Etti

Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Kulfal köyünde evi yanarak kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. İsa Yılmaz, Köy Muhtarı Ramazan Yılmaz ile evi yanan Ahmet Karaca ve ailesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, aile fertlerine bu zor günlerinde yanlarında olduklarını belirtti. Kaymakam Dr. Nebioğlu, daha sonra köy konağında vatandaşlar ile buluştu istek ve taleplerini dinledi. - ÇANAKKALE