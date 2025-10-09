Haberler

Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Yangın Mağduru Aileyi Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, evi yangında kullanılamaz hale gelen Kulfal köyündeki Ahmet Karaca ailesini ziyaret ederek destek sundu.

Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Kulfal köyünde evi yanarak kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. İsa Yılmaz, Köy Muhtarı Ramazan Yılmaz ile evi yanan Ahmet Karaca ve ailesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, aile fertlerine bu zor günlerinde yanlarında olduklarını belirtti. Kaymakam Dr. Nebioğlu, daha sonra köy konağında vatandaşlar ile buluştu istek ve taleplerini dinledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Süper Lig ekibinden İsmail Kartal'a teklif! 1 saniye düşünmeden yanıtladı

Süper Lig ekibinden teklif aldı! 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde

Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde
Süper Lig ekibinden İsmail Kartal'a teklif! 1 saniye düşünmeden yanıtladı

Süper Lig ekibinden teklif aldı! 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.