Çakalların elinden kurtarılan yavru ceylan doğaya salındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden işçileri tarafından çakalların saldırısından kurtarılan yavru ceylan, bakım ve gözetimin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı ilçesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden sahasında çalışan işçiler, arazi çalışması sırasında bir grup çakalın saldırdığı yavru ceylanı fark etti. İşçiler, yavru ceylanı çakalların elinden kurtararak koruma altına aldı.

Doğal yaşamını sürdürebilecek durumda olduğu değerlendirilen yavru ceylan, Beypazarı'na bağlı Sekli Mahallesi kırsalında yeniden doğaya salındı.

Doğaya bırakıldığı anda bir süre çevresini gözlemleyen yavru ceylanın daha sonra gözden kaybolduğu görüldü. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ANKARA

