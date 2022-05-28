Çağlak Festivali'nde Şimdi 90'lar Rüzgarı - Haberler

Çağlak Festivali'nde Şimdi 90'lar Rüzgarı
ANKA - Yerel
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563. Çağlak Festivali kapsamında 90'lı yıllarda fırtınalar estiren Metin Özülkü, Eda Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın ve Jale, Akhisar’da sahne aldı.
563. Çağlak Festivali kapsamında 90'lı yıllarda fırtınalar estiren Metin Özülkü, Eda Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın ve Jale, Akhisar'da sahne aldı.
Hepsi, 90'larda imza attıkları şarkılarla, o günleri geri getiren "Şimdi 90'lar" Grubu, dün akşam Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı gölet konser alanında müzikseverlerle buluştu.
Metin Özülkü,Türkiye'nin en uzun soluklu festivalinde sahne alarak Akhisarlılarla kendilerini buluşturan Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.
Başkan Dutlulu da günün anısına usta müzisyen Metin Özülkü'ye çiçek takdim etti.
ANKA / Yerel