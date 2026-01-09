Haberler

Adıyaman'da Çat Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı, dondurucu soğuklar sonucu donarak eşine az rastlanır bir görünüm kazandı. Barajın yüzeyinin donmasıyla birlikte balıkçı tekneleri göletin içinde kaldı ve kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yüzen adaların yer aldığı Çat Barajı'nın yüzeyi dondurucu soğuk nedeniyle tamamen buz tuttu.

Dünyada eşine az rastlanılan yüzen adaların yer aldığı yaklaşık 15 hektarlık alanı kaplayan Çelikhan Çat Barajı, kar yağışı ve hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle dondu. Doğa harikası olan Çat Barajı'nın yüzeyinin donması nedeniyle balıkçı tekneleri göletin içinde kaldı. Kafeslerde alabalık üretiminin yapıldığı Çat Barajı'nın yüzeyindeki donması sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde bulunan barajın donduğunu gören vatandaşlar araçlarından inerek o anları cep telefonlarıyla çekti. - ADIYAMAN

