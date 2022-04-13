Büyükçekmece Çocuk Meclisi'nden Ukraynalı çocuklara destek

Nisan ayı oturumunu gerçekleştiren Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi, anlamlı bir karara imza atarak Ukrayna'daki savaş mağduru çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Çocuk Meclisi'nin başlattığı anlamlı kampanya nedeniyle üye çocukları kutladı.

Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi Gökçe Selhan Polat başkanlığında Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda Rusya-Ukrayna savaşındaki mağdur çocuklara yardım kampanyası başlatılması, çocukların eğitim eşitliği hakkında neler yapılabileceği, sosyal ve kültürel etkinlik ve projelere nasıl katkılar sağlanabilir, huzurevlerinde kalan yaşlılara ve yurtlarda kalan çocuklara çeşitli etkinlikler ve geziler düzenlenmesi, Büyükçekmece'deki tarihi yapıların aktif bir şekilde kullanılabilmesi, İklim Değişikliği Planlaması hakkında nasıl bir yol izlenmeli, çocuk hobi bahçelerinin oluşturması, çocukların psikolojik iyi oluşlarına katkı sağlamak için sınav süreçlerinde kaygı çalışmaları yapılması ve sahipsiz hayvanların barınma sorunları ve onlara nasıl bir yaşam alanı oluşturmalı şeklindeki gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Çocuk Meclisi bünyesinde 7 kişiden oluşan bir de Tarım Komisyonu seçti.

"Sadece komisyon seçmek yeterli değil"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çocuk meclisini almış olduğu kararlar ve çalışmalarından ötürü meclis üyelerini kutlayarak şunları söyledi:

"İçinden geçtiğimiz şu süreçte bir tarım komisyonu oluşturmanız doğru ve yerinde bir karar. Çocuk meclisinin hizmetlerini, kendi dünyanıza göre düşündüklerinizi çok önemsiyoruz. Sadece komisyon seçmek yeterli değil. Tarım ile ilgili Tarım Müdürlüğü'nü ziyaret edeceksiniz. Diyeceksiniz ki; 'Tarım ile ilgili yapılan işler hakkında bilgi istiyoruz.' Büyükçekmece'de kaç bin metrekare buğday ekiliyor, ne kadar alanda sebze ekiliyor veya Park Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret edeceksiniz. Diyeceksiniz ki; 'Büyükçekmece ilçesinde 2022 senesinde bu sene kaç tane fidan dikeceğiz? Planlamanız, projeniz nedir?' Rapor şeklinde size verecekler. Sizler de komisyon üyeleri olarak oturacaksınız, rapor haline getireceksiniz. Şu kadar dönüm buğday veya şu kadar adet fidan dikilecek veya şu kadar sokak hayvanları kısırlaştırılacak, şu kadar sokak hayvanının bakımı yapılıyor gibi raporlarınıza koyup her komisyon kendine bir dosya yapmak durumundadır. Bütün o yaptığınız raporları da dosyada saklamak ve zamanı geldiği zaman da burada başkan ile paylaşmak durumundasınız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Ailenize size bu cesareti vermek üzere sizleri bu masalarda, koltuklarda çocuk yaşta oturtmak üzere yarımcı oldukları için sizin ufkunuzu açmak konusunda bu önemli görev yaptıkları için velilerinize çok teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı'nda da burada olacağız. Hepinize şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hem de bayramınızı şimdiden kutluyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel