Bursa Uludağ Üniversitesi'ne 1.6 Milyon Euro Destek: Kanser Tanısında Yeni Sensör Geliştirilecek

Bursa Uludağ Üniversitesi'ne 1.6 Milyon Euro Destek: Kanser Tanısında Yeni Sensör Geliştirilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi akademisyenleri, kanserin erken evrelerinde tespitine olanak tanıyacak ultra hassas tanı sensörü geliştirmek için Avrupa Birliği'nden 1.6 milyon Euro destek aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Ayşegül Kahraman'ın koordinatörlüğünü yürüttüğü HSAFE-Innovative High-Sensitivity Avalanche Field-Effect Transistors Designed for Cancer Diagnosis başlıklı proje, Avrupa Birliği HORIZON-Marie Skodowska-Curie Actions (MSCA)-2024-SE-01 çağrısı kapsamında 1.600.000 Euro destek almaya hak kazandı.

Sensör teknolojileri, nanomalzemeler ve yeni nesil mikroelektronik cihaz geliştirme konularında uzun süredir çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ayşegül Kahraman, koordinatörlüğünü üstlendiği uluslararası proje hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kahraman; "Kabul edilen bu proje ile kanserin erken evrelerinde tespitine imkan tanıyacak ultra hassas bir tanı sensörü geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bilimsel temeli daha önce başarıyla yürütülmüş uluslararası ikili işbirliği projelerine dayanıyor. Fizik Bölümden Doç. Dr. Mürşide Şafak Hacıismailoğlu ve Arş. Gör. Can Siret Dosdoğru da projede araştırmacı olarak görev alıyor. Proje konsorsiyumu ise yaklaşık 12 yıldır işbirliği içinde çalıştığım ve doktora sonrası araştırmalarında danışmanlığımı üstlenen Prof. Dr. Ercan Yılmaz ile birlikte şekillendirildi" dedi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman ise; "Bu çok disiplinli ve çok uluslu işbirliği ile Bursa Uludağ Üniversitesi, sağlık teknolojileri alanında Avrupa çapında yürütülen araştırmalara nitelikli katkı sunacak ve aynı zamanda bilimsel etki alanını daha da genişletecektir" diyerek proje ekibini tebrik etti.

Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Portekiz, Polonya, Azerbaycan ve Ukrayna'dan akademik ve endüstriyel ortakların yer aldığı konsorsiyum, proje ile hem teknolojik hem de temel bilimsel sorunlara birlikte çözüm üretmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında mikro-boyutlu sensör tasarımı, biyosensör okuyucu üretimi, yenilikçi 2D nano-malzeme sentezi, ultra zayıf sinyallerin çığ etkisiyle yükseltilmesi ve biyo-belirteçlerin yüzey tutuculuğu gibi konular üzerine araştırmalar yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Miley Cyrus yaşadığı sağlık krizini ilk kez açıkladı

Hayranlarından yıllarca sakladığı sağlık sorununu ilk kez açıkladı
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Avrupa Birliği Türkiye'yi de ilgilendiren yeni savunma anlaşmasını onayladı

Avrupa Birliği yeni savunma anlaşmasını onayladı
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde paniğe neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.