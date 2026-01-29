Haberler

Halk oyunlarını kayıt altına aldılar

Güncelleme:
Bursa Posoflular Derneği, yöresel oyunlarını yaşatmak amacıyla Posof Halk oyunlarını davul zurna eşliğinde kayıt altına aldı. Dernek başkanı Ayhan Yener, kültürlerini gelecek nesillere aktarmak için bu çalışmalara önem verdiklerini belirtti.

Bursa Posoflular Derneği, yöresel oyunlarını yaşadıkları bölgelerde devam ettirmek için farklı çalışmalara imza attı.

Bursa Posoflular Derneği Başkanı Ayhan Yener, Posof kültürünü Bursa'da da yaşatmak için Posof Halk oyunları ile ilgili derlemeler için davul zurna eşliğinde vatandaşların oyunlarını kayıt altına aldı.

Sıla ziyareti için geldiği Posof'ta hemşerileri ile bir araya gelen Yener, geleneksel kültürlerini halk oyunlarını halı sahada davul zurna eşliğinde hemşerileri ile oynayarak kayıt altına aldı.

Başkan Ayhan Yener, "Bursa'da yaşıyoruz. Yıllardır derneğimiz bünyesinde halk oyunlarımız ve yöresel kıyafetlerimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Halk kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak adına bugün burada halk oyunlarımızı da kayıt altına aldık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ARDAHAN

