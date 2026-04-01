İbrahim Hacıosmanoğlu: Allah nasip edecek, oradan da kupayı alıp Türkiye'ye geleceğiz

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben şuna inanıyorum ki ABD'ye gideceğiz. Allah nasip edecek, oradan da kupayı alıp Türkiye 'ye geleceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Ben hep söyledim, kızımın temiz kalbine inanıyorum diye. Kongreye 12 gün kala çok kızınca, 'Baba git, futbolun patronu ol. Dünya şampiyonu olalım' dedi. Çocuklar her şeyi hak ediyor. Benim sözlerimi insanlar yanlış anlıyor. Politik konuşmuyorum. Ben sokaktan geliyorum. İnsanların anlayacağı dilden konuşuyorum. 'Tarihin en karakterli, en yetenekli kadrosu' derken kimseye karaktersiz demiyorum. Bunlar abilerinin izinden gidiyor. Bunların abileri Avrupa Şampiyonası'nda, dünya şampiyonasında bu aziz millete çok büyük sevinçler yaşattı. Çoğu onları örnek alıyor, yoluna devam ediyor" diye konuştu.

'TEK AMAÇLARI AĞABEYLERİNİN İZİNDEN GİDEREK BU AZİZ MİLLETİ SEVİNDİRMEK'

Milli takımda herkesin birbirini sevdiğini dile getiren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bu millet her şeyi biliyor. Bu milletin içinden geliyorum. Prim kavgası yapanları da biliyor. Grup olup hocasıyla kavga yapanları da biliyor. Kampta, otel odalarında birbirlerine silah çekenlerin olaylarını da biliyor. Bugün milli takıma baktığınız zaman herkes birbirini seviyor. Herkes birbiriyle arkadaş. Şunu biliyorlar ki, tek amaçları ağabeylerinin izinden giderek bu aziz milleti sevindirmek" dedi.

'KUPAYI ALIP TÜRKİYE'YE GELECEĞİZ'

Romanya ve Kosova ile oynanan maçlarda kendilerine yakışan futbolu oynayamadıklarını ifade eden Hacıosmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İki maçta bize yakışan futbolu oynadık diyemeyiz. Hocam da bugün aynı şeyi söyledi. Bu maçlar tek maçlar. Önemli olan yarım gol de olsa kazanmak. Ama ben şuna inanıyorum ki ABD'ye gideceğiz. Allah nasip edecek, oradan da kupayı alıp Türkiye'ye geleceğiz" ifadelerinde bulundu.

'ALLAH BİZE NASİP EDECEK'

Kızı Ela'nın maç sonuna kadar dua ettiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Bu işin mimarı o. Orada dua ediyor. Şimdi yanıma geldi, gözleri yaşlı. 'Baba, maç bitene kadar dua ettim' diyor. Orada sahada da dua ediyordu. Bunlar melekler. Onların temiz kalbine inanacaksın. Ben de inanıyorum, Allah nasip edecek bize" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı