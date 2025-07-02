Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
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Gemlik'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa Valiliği, olumsuz bir durum tespit edilmediğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bursa Valiliği, herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini duyurdu.

AFAD Deprem Dairesi'nden verilen bilgiye göre, saat 13.57'de Gemlik merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 7.13 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, dün de deprem paniği yaşayan insanlar korkuyla kendilerini dışarı attı.

Öte yandan, Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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