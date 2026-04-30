Bursa'nın en büyük odası seçime gidiyor

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan genel kurul öncesinde "Yeni dönemde de esnafımızın gür sesi olmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.

Bursa esnafının merakla beklediği 3 Mayıs'taki BESOB seçimli genel kurulu öncesinde seçim çalışmaları hız kazandı. BESOB Başkanı ve Başkan Adayı Fahrettin Bilgit, seçim turları kapsamında tüm ilçeleri ziyaret edip oda başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi. Fahrettin Bilgit, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi. 3 Mayıs'ta yapılacak genel kurulun BESOB'un geleceği için dönüm noktası olduğunu belirten Bilgit, esnafın haklarını savunmak ve Bursa ekonomisinin temel taşı olan küçük işletmeleri daha ileriye taşımak için kararlılık mesajı verdi.

Bursa'da 4 yıldan bu yana esnafın gür sesi olduklarını belirten Fahrettin Bilgit, "Her platformda esnafımızı en güzel şekilde temsil ettik, esnafımızın sorunlarını gerekli mercilere ilettik ve bunun meyvelerini de çok şükür topluyoruz. Seçim startı verdiğimiz günden bu yana bütün odalarımızı ziyaret ettim ve şahsıma ve arkadaşlarıma gösterilen ilgi beni fazlasıyla memnun etti. İnşallah 3 Mayıs'tan sonda daha gür sesle esnafımızın sorunlarını haykırmaya ve çareler üretmeye devam edeceğiz" dedi. Bilgit ayrıca 3 Mayıs'ta Merinos Kongre ve Kültür Merkezindeki kongreye Bursa'daki tüm esnafları davet etti. - BURSA

