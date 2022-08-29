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Bursa haber! Yıldırım nedeniyle hayatını kaybeden çobandan geriye paylaştığı yağmur videosu kaldı

Yerel Haberler

Bursa haber! Yıldırım nedeniyle hayatını kaybeden çobandan geriye paylaştığı yağmur videosu kaldı

Bursa haberleri... - Yıldırım nedeniyle hayatını kaybeden çobandan geriye paylaştığı yağmur videosu kaldı Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde merada koyun otlatırken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden çobanının, olaydan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

- Yıldırım nedeniyle hayatını kaybeden çobandan geriye paylaştığı yağmur videosu kaldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde merada koyun otlatırken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden çobanının, olaydan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Şiddetli sağanak yağışı kayda alan Karataş'ın, "Vay vay vay çok fena afet var, Tekirdağ Çorlu'da çok fena yağmur var" demesi dikkat çekti.

Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi kırsalında koyunlarını otlatmaya çıkaran 37 yaşındaki İbrahim Karataş, yağmura yakalandı. Yıldırım düşmesi sonucu yere yığılan çoban, olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli 4 çocuk babası İbrahim Karataş'tan geriye hayatını kaybetmeden saatler önce sosyal medya hesabından çektiği canlı yayın videosu kaldı. Şiddetli sağanak yağışı kayda alan Karataş'ın, "Vay vay vay çok fena afet var, Tekirdağ Çorlu'da çok fena yağmur var" demesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Yerel

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