Bursa'da Yürek Isıtan Anlar: Düşen Domatesler El Birliğiyle Toplandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir hafif ticari aracın kasasından düşen domatesler, çevredeki vatandaşların yardımıyla toplandı. Arife günü yaşanan bu olay, amatör kameraya yansıdı.
Bursa'da yürek ısıtan görüntüler...Düşen sebzeler el birliğiyle toplandı
BURSA - Bursa'da aracın kasasından yola düşen domatesler, çevredeki vatandaşların yardımıyla toplandı. Arife günü yürek ısıtan görüntüler saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Ani fren yapan hafif ticari otomobilin kasasından domatesler yola saçıldı. Durumu gören çevredeki yardımsever vatandaşlar, domatesleri el birliğiyle toplayarak satıcıya yardım etti. Yürek ısıtan anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - Yerel