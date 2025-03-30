Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz

Bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz
Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

Konut satışlarında yeni dönem
Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var

İşte Ahmed Şara'nın ilk kabinesi
Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

Bayramın en acı karesi

Bursa'da Yürek Isıtan Anlar: Düşen Domatesler El Birliğiyle Toplandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir hafif ticari aracın kasasından düşen domatesler, çevredeki vatandaşların yardımıyla toplandı. Arife günü yaşanan bu olay, amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da yürek ısıtan görüntüler...Düşen sebzeler el birliğiyle toplandı

BURSA - Bursa'da aracın kasasından yola düşen domatesler, çevredeki vatandaşların yardımıyla toplandı. Arife günü yürek ısıtan görüntüler saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Ani fren yapan hafif ticari otomobilin kasasından domatesler yola saçıldı. Durumu gören çevredeki yardımsever vatandaşlar, domatesleri el birliğiyle toplayarak satıcıya yardım etti. Yürek ısıtan anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da Yürek Isıtan Anlar: Düşen Domatesler El Birliğiyle Toplandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.