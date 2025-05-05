Bursa'da Orman Yangınları İçin Cami Cemaati Bilgilendirildi

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, camileri gezerek cami cemaatine orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa'daki ormanlık alanlara yakın olan mahallelerdeki bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Cami cemaatini de ziyaret ederek orman yangınlarının önlenmesi hedefiyle gerekli bilgilendirmeler yapan ekipler, önleyici tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bazı noktalara ise, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili afişler asıldı. - BURSA