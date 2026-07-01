Haberler

Bursa'da 1 ayda 81 ruhsatsız silah ele geçirildi, 148 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da haziran ayı boyunca düzenlenen asayiş uygulamalarında 81 ruhsatsız silah ve 608 fişek ele geçirilirken, 148 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, haziran ayı boyunca düzenlenen asayiş uygulamalarında 81 ruhsatsız silah ele geçirildi, 148 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Motosikletli Polis Timleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla haziran ayı boyunca denetimlerini aralıksız sürdürdü. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda, sabit yol kontrolleri, umuma açık iş yerlerine yönelik denetimler ve baskınlar eş zamanlı olarak hayata geçirildi. Uygulamalar sırasında vatandaşlara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapılırken, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların tespit edilmesi ve ruhsatsız silah başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmalar titizlikle yürütüldü. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerle kamu düzeninin sağlanması, suçun önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Haziran ayı boyunca il genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamaları ve denetimlerde, aralarında tabanca, tüfek, uzun namlulu silah ve pompalı tüfeğin de bulunduğu toplam 81 ruhsatsız silah ile bu silahlara ait 608 fişek ele geçirilirken, 148 şüpheli de gözaltına alındı.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olaylarla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Sakarya ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor

Sakarya ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor
Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan geldi, Samsun'da gördüklerine inanamadı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Bugün resmen devreye girdi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bugün devreye girdi
Türkiye'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi

Türkiye'de satış rekorları kıran üründe büyük tehlike