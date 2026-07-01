Bursa'da 1 ayda 81 ruhsatsız silah ele geçirildi, 148 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da, haziran ayı boyunca düzenlenen asayiş uygulamalarında 81 ruhsatsız silah ele geçirildi, 148 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Motosikletli Polis Timleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla haziran ayı boyunca denetimlerini aralıksız sürdürdü. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda, sabit yol kontrolleri, umuma açık iş yerlerine yönelik denetimler ve baskınlar eş zamanlı olarak hayata geçirildi. Uygulamalar sırasında vatandaşlara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapılırken, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların tespit edilmesi ve ruhsatsız silah başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmalar titizlikle yürütüldü. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerle kamu düzeninin sağlanması, suçun önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Haziran ayı boyunca il genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamaları ve denetimlerde, aralarında tabanca, tüfek, uzun namlulu silah ve pompalı tüfeğin de bulunduğu toplam 81 ruhsatsız silah ile bu silahlara ait 608 fişek ele geçirilirken, 148 şüpheli de gözaltına alındı.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olaylarla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı