Burhaniye Kaymakamı şehit ailelerini ziyaret etti

Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, şehitler Mustafa Serin ve Levent Cem Mamuk'un ailelerini ziyaret ederek, onlarla bir araya geldi.

Kaymakam Atilla, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selçuk Çiftçi ile birlikte, ülkenin huzuru ve güvenliği için şehadete yürüyen şehitler Mustafa Serin ve Levent Cem Mamuk'un ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Şehit aileleriyle gönülden sohbet eden Kaymakam Atilla, onlardan hayır duası alarak teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında şehitlerin emaneti olan ailelerin yanında oldukları mesajı verildi. - BALIKESİR