Burhaniye'de Komutanlardan Kaymakam Atilla'ya Ziyaret

19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan ve Burhaniye Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Kaymakam Cumali Atilla, komutanları makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Atilla, nazik ziyaretlerinden dolayı Tuğgeneral Ergün Fidan ve Topçu Binbaşı Yusuf Kaya'ya teşekkür ederek, askeri ve mülki idare arasındaki iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. - BALIKESİR