Burhaniye'de Komutanlardan Kaymakam Atilla'ya Ziyaret

Burhaniye'de Komutanlardan Kaymakam Atilla'ya Ziyaret
19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan ve Burhaniye Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Atilla, komutanlara teşekkür ederek askeri ve mülki idare arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan ve Burhaniye Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Kaymakam Cumali Atilla, komutanları makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Atilla, nazik ziyaretlerinden dolayı Tuğgeneral Ergün Fidan ve Topçu Binbaşı Yusuf Kaya'ya teşekkür ederek, askeri ve mülki idare arasındaki iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
