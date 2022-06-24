Burhaniye'de Hacı Adayları dualarla uğurlandı Burhaniye'de, Taylıeli emekli İmam Hatibi Abdullah Kıymaz'ın öncülüğünde hacca giden 14 kişi törenlerle uğurlandı. Burhaniye'de, Taylıeli emekli İmam Hatibi Abdullah Kıymaz'ın öncülüğünde hacca giden 14 kişi törenlerle uğurlandı. Uğurlama törenine, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, Müftü Mustafa Ali Işık, din görevlileri ve hacı adaylarının yakınları katıldı. Cumhuriyet Mahallesi Çifti Minareli Cami avlusunda düzenlenen uğurlama töreninde coşku yaşandı. Din görevlileri tarafında tekbirler getirilirken, Müftü Mustafa Ali Işık da dua yaptı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, hacca gidenlere tek tek hayırlı yolculuklar dilerken, yolculuk için kumanya takdim etti. Kafile Başkanı Abdullah Kıymaz da, törene katılanlara teşekkür etti. Uğurlama sırasında duygusal anlar yaşandı. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Ali Kemal Deveciler Ali Işık Müftü Yerel Haberler

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