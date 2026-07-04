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Burhaniye'de Gazeteci Şenol Torlak için lokma hayrı düzenlendi

Burhaniye'de Gazeteci Şenol Torlak için lokma hayrı düzenlendi
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Burhaniye'de geçtiğimiz hafta vefat eden gazeteci Şenol Torlak için evinin önünde lokma hayrı düzenlendi. Eşi Aynur Torlak ve kızı Ayşe Ekin Torlak, katılımcılara lokma ve peynir ikram etti, dualar okundu.

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden sevilen gazeteci Şenol Torlak için lokma hayrı düzenlendi. Torlak'ın Bahçelievler Mahallesindeki evinin önünde düzenlenen lokma hayrı sevenlerini buluşturdu. Şenol Torlak'ın eşi Aynur hanım ile kızı Ayşe Ekin Torlak, konuklara lokma ve peynir ikramı yaparken, dualar okundu ve rahmet dilekleri yenilendi. Aynur Torlak, konuklarına teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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