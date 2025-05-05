Burdur'da Restoranda Kavga: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Tefenni ilçesinde bir restoranda çıkan kavgada 22 yaşındaki kadını bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçan 50 yaşındaki Sinan D. yakalandı. Sinan D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'un Tefenni ilçesindeki bir restoranda müzisyen olarak çalışan 22 yaşındaki Deniz A. ile aynı restoranda çalışan Sinan D. (50) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan D, Deniz A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla önce Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz A. buradaki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Deniz A.'nın taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli Sinan D. Antalya'nın Kepez İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Sinan D, Tefenni İlçe Emniyet Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.