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Burdur'da Husumetli İki Kişi Arasındaki Silahlı Kavgada Bir Kişi Öldü

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Burdur'da aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada sırtından vurulan Hasan Akay hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi A.Ç., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

(BURDUR) - Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

Burdur'da aralarında husumet olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, sırtından vurulan 41 yaşındaki Hasan Akay yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan 21 yaşındaki A.Ç., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Akay ile aralarında husumet bulunan A.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda A.Ç., yanında bulunan tabancayla Hasan Akay'a ateş etti.

Sırtından vurularak ağır yaralanan Akay için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Akay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan A.Ç., "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
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