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Buldan'da polis, lösemiyi yenen Talha'ya Galatasaray forması hediye etti

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Buldan'da polis, lösemiyi yenen Talha'ya Galatasaray forması hediye etti
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Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki yıl süren lösemi tedavisinin ardından sağlığına kavuşup okuluna dönen 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen'e moral ziyareti yaptı. Ziyarette Talha'ya çok sevdiği, ismi yazılı 10 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki yıl süren lösemi tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden okuluna dönen 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen'e sürpriz yaptı. Moral ziyaretinde duygusal anlar yaşayan Talha'ya ismi yazılı Galatasaray forması hediye edildi.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki yıl süren lösemi tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden okuluna dönen Buldan Güngör Cerit İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen'i okulunda ziyaret etti. Tedavi sürecinin ardından yeniden arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan Talha'ya, Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından moral ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarette Talha ile sohbet eden emniyet personelleri, kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti. Polis ekipleri, öğrenciye çok sevdiği ve isminin yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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