Bulanık'ta Yılsonu Çocuk Şenliği Coşkusu

Bulanık'ta Yılsonu Çocuk Şenliği Coşkusu
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Bulanık'ta Yılsonu Çocuk Şenliği Coşkusu
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Bulanık ilçesinde düzenlenen yılsonu çocuk şenliğinde öğrenciler doyasıya eğlenirken, çeşitli etkinliklerle eğitim yılının stresini attılar. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'nun katılımıyla gerçekleşen şenlikte, güvenlik güçleri de çocuklarla oyunlar oynayarak etkinliğe eşlik etti.

Bulanık'ta çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen yılsonu çocuk şenliği etkinliklerle öğrenciler doyasıya eğlendi.

Bulanık Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün işbirliği ile gerçekleştirilen yılsonu çocuk şenliği, öğrencilerin katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Bulanık Güllüova Mahallesi'ndeki açık alanda düzenlenen şenlikte çeşitli oyunlar, gösteriler ve etkinlikler yer aldı. Şenliğe katılan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, çocukların neşesine ortak oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Koşansu, çeşitli oyunlara katılarak miniklerle keyifli anlar yaşadı. Jandarma ve emniyet trafik ekiplerince araç tanıtımı yapıldı, polis ve jandarmanın görevleri kapsamında öğrencilere bilgi verildi. Köpek unsuru operatörü refakatinde köpeğin gösterisi düzenlendi. Bulanık Komando Bölük Komutanlığı tarafından zırhlı araç ve personelin teçhizatları ile birlikte öğrencilere jandarma birliklerinin tanıtımı yapıldı ve güvenlik güçleri çocukların oyunlarına eşlik ederek çocukların eğlencesine ortak oldu.

"Hem eğlendiler hem okul stresini attılar"

Etkinlik boyunca oyun alanlarında vakit geçiren öğrenciler, bir yandan doyasıya eğlenirken diğer yandan eğitim ve öğretim yılının yorgunluğunu geride bıraktı. Şenliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Çocuklarımızın eğitim yılı sonunda keyifli bir gün geçirmesi bizler için çok kıymetli. Bu tür etkinlikler, hem öğrencilerimizin sosyal gelişimine katkı sağlıyor hem de okul aidiyetlerini pekiştiriyor. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, öğretmenlerimize ve destek sunan velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan Ahmed-i Hani İlköğretim Okulu öğrencilerinden Ayşe Nur Çakmak, etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini belirterek, "Çok güzel bir duygu, çok güzel bir gün yaşadık. Jandarma ve Polis araçlarına bindik. Polis ve asker amcalarla, ablalarla oyunlar oynadık. Büyünce ben de polis olmak istiyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere köfte ve ayran ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK GÜNEŞ - Yerel
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