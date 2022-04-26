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Budamak için çıktığı ağacın tepesinde hayatını kaybetti, cesedi ağaçta asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı - Recep Erdoğan - Yerel
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Budamak için çıktığı ağacın tepesinde hayatını kaybetti, cesedi ağaçta asılı kaldıANTALYA Antalya'da palmiye ağaçlarını budamak için ağaca çıkan yaşlı adam ağacın tepesinde hayatını kaybetti.

Budamak için çıktığı ağacın tepesinde hayatını kaybetti, cesedi ağaçta asılı kaldı

ANTALYA Antalya'da palmiye ağaçlarını budamak için ağaca çıkan yaşlı adam ağacın tepesinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ağaç tepesinde askıda kalan cesedi olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.

Olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere Cengiz Gökçe Parkı yanında bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan Ercan Özege ağacın tepesinde bir anda rahatsızlandı. Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek istedi ancak özel tesisat ile ağaç tepesinde bulunan Özege'ye ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı Özege'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından Özege'nin ağaçtan indirilen cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Ercan Özege'nin emekli olduğu, günlük yevmiye alarak otel ve villalarda ağaç budama işleri yaptığı öğrenildi. Özege'nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Recep Erdoğan - Yerel

İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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