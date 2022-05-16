Bucalı Çocuklardan Zeytin Fidanı Dikimi - Haberler

Buca Belediyesi, Dünya İklim Günü kapsamında Doğancılar Zeytinlik Alanı'nda onlarca çocukla zeytin fidan dikimi etkinliği düzenledi. Ege'nin "ölmez ağacı"nı dikmeyi öğrenen çocuklar, doğayla iç içe unutulmaz bir gün yaşadı.

Buca Belediyesi bünyesinde sürdürülebilir bir çevre için kurulan İklim Değişikliği Müdürlüğü, Dünya İklim Günü vesilesiyle Doğancılar Zeytinlik Alanı'nda zeytin fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Şehit Astsubay Ümit Başaran İlkokulu ve Demokrasi Üniversitesi'nden yaklaşık 80 öğrenci, hayatlarında ilk kez zeytin fidanı dikerek, Ege Bölgesi'nin ve Buca'nın en önemli tarımsal değerlerinden birini geleceğe taşımak için önemli bir deneyim yaşadı.

Belediyenin ilgili uzmanlarının çocuklara zeytin fidanı dikimi hakkında teknik bilgileri aktarmasının ardından minik eller, zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Doğayı korumayı ve geleneksel tarım değerlerini genç kuşaklara aktarmayı amaçlayan etkinlik sonunda, çocuklara günün anısına armağanlar verildi.