Buca'da Fen İşleri Karnesi Açıklandı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentin fen işleri karnesini açıkladı. Son 4 buçuk yılda 160 bin metrekare asfalt serme, 125 bin metrekare asfalt yama, 265 bin metrekare parke taşı çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca 73 yeni otopark alanı yapıldı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentin fen işleri karnesini açıkladı. Buna göre, Buca'da son 4 buçuk yılda; 160 bin metrekare asfalt serme, 125 bin metrekare asfalt yama, 265 bin metrekare parke taşı çalışması gerçekleştirilirken, 73 yeni otopark alanı yapıldı.

Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılından bugüne 265 bin metrekare parke taşı döşedi. Asfalt çalışmaları kapsamında; 160 bin metrekare asfalt serme, 125 bin metrekare asfalt yama yapıldı. 40 bin metretül bordür taşla kaldırım çalışması gerçekleştirildiği ifade edilirken, otopark sorunu yaşanmaması için ilçeye 73 yeni araç park alanı kazandırıldı.

Bütçede en büyük payı fen işlerine verdiklerini, 2024 yılı için fen işleri çalışmalarına 440 milyon 360 bin lira ayrıldığını hatırlatan Başkan Erhan Kılıç, her kuruşu Bucalılara hizmet için harcadıklarını söyledi.

Başkan Kılıç, şöyle konuştu:

"Fen işleri mesaimiz göreve geldiğimiz ilk günden beri kesintisiz sürüyor. 2019 yılından beri ilçemizde neredeyse girilmedik mahalle bırakmadık. Adnan Kahveci Caddesini kesintisiz ulaşıma açtık, ilçemize yeni yollar kazandırdık. Özellikle ilçe merkezimizde tüm Bucalıların ortak kullanımında olan sokaklarımıza kilit parke taşı döşedik, kaldırımlarını yeniledik. Buca'da yaşadığımız yüzyıla yakışır kentsel yaşam alanları yaratmak adına çalışmalarımız aralıksız sürecek." - İZMİR