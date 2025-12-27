Haberler

BŞEÜ'den uluslararası tıp iş birliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Riga Stradins Üniversitesi ile sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği protokolü imzaladı. Anlaşma, akademik etkileşimi artırmayı ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Riga Stradins Üniversitesi ile Tıp Bilimleri alanında iş birliği protokolü imzaladı.

BŞEÜ'nün küresel ölçekte akademik ağını genişletme vizyonu kapsamında hayata geçirilen anlaşma, Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Funda Çatan İnan'ın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Protokol ile iki üniversite arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında akademik etkileşimin artırılması amaçlanıyor. İmzalanan iş birliği çerçevesinde; ortak araştırma projeleri yürütülmesi, akademisyen değişim programlarının hayata geçirilmesi, öğrenci hareketliliğinin desteklenmesi ve bilimsel etkinliklerde ortak çalışmalar yapılması planlanıyor. Anlaşmanın, uluslararası düzeyde bilgi paylaşımını güçlendirmesi ve tıp alanında yürütülen akademik çalışmaların niteliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirterek, Avrupa'daki saygın üniversitelerle kurulan bu tür iş birliklerinin, hem akademisyenler hem de öğrenciler için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
